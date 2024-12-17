Новости 17 декабря: Vodafone отсрочил повышение тарифов, графики отключения света
О Vodafone. Мобильный оператор Vodafone откладывает объявленные изменения в новых тарифах.
О облигациях. ОАО "Укрзализныця" решила капитализировать около $160 миллионов накопленных процентов по еврооблигациям и попросила их владельцев отложить выплату еще на год.
О графиках. В среду 18 декабря графики отключения света для населения будут применять с 07:00 до 20:00, но выключать будут пол очереди одновременно.
Позже, в "Укрэнерго" сообщили, что графики отключения света будут применять только для бизнеса и промышленности.
О активах РФ. Европейский Союз оценивает правовые и финансовые последствия конфискации замороженных активов Центрального банка России для их использования в пользу Украины.
О акциях "Газпрома". Акции "Газпрома" подешевели до 106 рублей - это минимум с 2009 года.
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