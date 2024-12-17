Облігації "Укрзалізниці" впали після прохання про відтермінування платежів

АТ "Укрзалізниця" вирішила капіталізувати близько $160 мільйонів накопичених відсотків за єврооблігаціями та попросила їхніх власників відкласти виплату ще на рік.

Про це пише Інтерфакс-Україна.

Компанія розпочала збір згоди на реструктуризацію відсоткових платежів за обома облігаціями, які мають бути виплачені у січні та липні наступного року.

Зокрема, за єврооблігаціями на $594,9 мільйона із погашенням 9 липня 2026 року і ставкою 8,25% капіталізуються відсотки на суму $108,28 мільйона, що збільшує обсяг цього випуску до $703,18 мільйона. Тоді як за єврооблігаціями на $300 мільйонів із погашенням 15 липня 2028 року і ставкою 7,875% – на суму $51,9 мільйона, що збільшує випуск до $351,9 мільйона.

УЗ пояснила, що інфляція та підвищення цін на електроенергію й дизельне пальне посилюють тиск на ліквідність. Компанія також оголосила, що збирається збільшити вантажні тарифи на 37%, які не підвищувалися протягом двох з половиною років.

В обґрунтуванні пропозиції УЗ наголошує, що Україна продовжує відбивати збройну агресію РФ, яка націлюється на життєво важливу цивільну та промислову інфраструктуру, зокрема посилює удари на енергосистему. Це призводить до подальшого погіршення бізнесу компанії, результатів її операцій, фінансового стану та перспектив, включно з прогнозами щодо очікуваних показників у 2025 році й надалі.

Після прохання про відтермінування платежів доларові облігації, випущені УЗ, впали, пише Bloombreg.

За даними агентства, облігації 2026 року впали майже на 6 центів до 82 центів за долар, що стало найбільшим одноденним падінням з червня 2023 року, тоді як облігації компанії 2028 також впали на 0,87 цента до 77 центів.

Компанія проведе зустріч із інвесторами 18 грудня, а голосування щодо перенесення виплат заплановано на 27 грудня.

Нагадаємо:

Для "Укрзалізниці" 2024 рік став рекордним за обсягами вантажних перевезень від початку війни – 148 млн т вантажів.