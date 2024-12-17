Vodafone відтермінує підвищення нових тарифів

Мобільний оператор Vodafone відтермінує оголошені зміни у нових тарифах.

Про це ЕП повідомили у Vodafone.

Там нагадали, що мобільний оператор оголосив про зміну вартості тарифів нової лінійки Joice та тарифу Turbo з 24.12.2024 – залежно від тарифу, вартість збільшиться на 70-120 грн.

"Та для абонентів, які вже користуються цими тарифами, Vodafone відтермінує зміни і впроваджує спеціальні умови користування – надає 3 пакети послуг за старою вартістю. Для нових клієнтів, які стануть абонентами Vodafone і здійснять перший дзвінок до 20.01.2025, компанія також надасть 3 пакети послуг поспіль за старою вартістю. Після цього діятимуть нові ціни", - розповіли у Vodafone.

Там також повідомили, що серед факторів, які обумовлюють зміну вартості та наповнення тарифних планів цього року, – стрімке зростання вартості електроенергії, додаткові витрати на резервне живлення, ремонт пошкодженого внаслідок війни обладнання. Крім того, збільшились податкові збори для компанії.

"Зміни стосуються актуальних тарифів, доступних для підключення новим клієнтам компанії. Решта тарифів наразі залишається без змін", - розповіли в компанії.

Нагадаємо:

Мобільний оператор Vodafone оголосив про зміну вартості низки тарифів передплати з 24 грудня: їхня вартість зросте на 70-120 грн.