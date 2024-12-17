Акції "Газпрому" подешевшали до мінімуму з 2009 року – росЗМІ

Акції "Газпрому" подешевшали до 106 рублів - це мінімум з 2009 року.

Про це пише російське видання Meduza з посиланням на "РБК".

Так за даними торгів на Мосбіржі, ціна опускалася до 106,44 рубля.

Зазначається, що останній раз акції компанії коштували так дешево майже 16 років тому, в січні 2009 року.

Раніше, через падіння курсу рубля до долара, акції "Газпрому" впали майже до 1 долара.

Як пише інше російське видання The Moscow Times, акції почали падати близько тижня тому після заяви Єврокомісії про те, що в ЄС готові до припинення транзиту російського газу і не чекають значного впливу на ціни.

У вівторок Єврокомісія підтвердила Bloomberg, що в ЄС готові до розірвання договору на транзит і мають альтернативні джерела поставок.