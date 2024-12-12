Новини 12 грудня: Тігіпку дозволили купити "Ідея Банк", облікову ставку підвищили

Про нові графіки. Міненерго затвердило оновлений документ про складання та застосування графіків відключень світла: в "Укренерго" розповіли, що змінилося.

Про облікову ставку. Правління Національного банку України ухвалило рішення підвищити облікову ставку на пів відсоткового пункту – до 13,5%.

Про тютюн. Обсяг чорного ринку сигарет в Україні (підробки, Duty Free, контрабанда) у жовтні зменшився з 19,1% на початок року до 12,6% у жовтні. Його найбільша складова – підроблена продукція.

Про графіки на п'ятницю. У п'ятницю 13 грудня графіки відключення світла для населення будуть застосовувати з 06:00 до 21:00.

Про Тігіпко. Антимонопольний комітет України (АМКУ) надав дозвіл акціонеру групи "ТАС" Сергію Тігіпку на концентрацію шляхом опосередкованого придбання 100% акцій "Ідея Банк".

Ексклюзиви ЕП:

Всі оператори запустили VoWiFi: як нова технологія змінює зв’язок під час відключень

Українські мобільні оператори запустили нову послугу телефонних дзвінків через мережу Wi-Fi. Як це працює?

ЕП зібрала на інвестиційному форумі бізнес, владу та фінансистів: про що говорили

11 грудня "Економічна правда" провела форум "Перспективи для інвестицій всередині країни", на якому зібралися представники влади, бізнесу та фінансисти, аби обговорити проблемні питання інвестування в Україну та шляхи їх вирішення.