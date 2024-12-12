НБУ підвищив облікову ставку до 13,5%

Правління Національного банку України ухвалило рішення підвищити облікову ставку на пів відсоткового пункту – до 13,5%.

Про це повідомив голова НБУ Андрій Пишний під час пресбрифінгу з питань монетарної політики, який відбувся 12 грудня.

"НБУ бачить необхідність у посиленні процентної політики для розвороту інфляційного тренду та приведення інфляції до 5% цілі на горизонті політики. Підвищення облікової ставки сприятиме збереженню контрольованості інфляційних очікувань та підтримає реальну дохідність гривневих інструментів", – повідомив Пишний.

Разом з обліковою ставкою зростуть й інші ключові для банківської системи ставки: ставка за кредитами рефінансування з 16% до 16,5%, а також ставка за розміщення банками коштів на депозитних сертифікатах овернайт – з 13% до 13,5%.

Своє рішення Нацбанк ухвалив на тлі швидших темпів зростання інфляції. У листопаді ціни в Україні зросли на 11,2% порівняно з листопадом попереднього року. Крім цього, у Нацбанку очікують, що у найближчі місяці темпи росту цін продовжуватимуть зростати.

"Однак надалі інфляція має сповільнитися на тлі поступового поліпшення ситуації в енергосекторі й нарощування урожаїв. Цьому також сприятимуть заходи монетарної політики НБУ й очікуване послаблення зовнішнього цінового тиску", – додали у Нацбанку.

Також у Нацбанку повідомили, що продовжать підвищувати облікову ставку у разі, якщо інфляційний тиск зберігатиметься.

Разом з цим, регулятор повідомив про суттєве зниження ризиків недостатності зовнішнього фінансування потреб України у 2025 році, зокрема завдяки угоді про виділення 50 млрд дол. коштом заморожених російських активів.

"Це фінансування, зокрема, дасть змогу НБУ підтримувати належний рівень міжнародних резервів для забезпечення стійкості валютного ринку", – додав голова НБУ.

Національний банк зупинив цикл зниження облікової ставки у червні 2024 року. Тоді її значення знизили з 13,5% до 13%. З того часу регулятор взяв паузу у пом'якшенні монетарної політики та зберігав розмір ключової ставки без змін.