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Графіки відключення світла на п'ятницю: енергетики оприлюднили обмеження

Артур Крижний — 12 грудня, 16:50
Графіки відключення світла на п'ятницю: енергетики оприлюднили обмеження
Getty Images

У п'ятницю 13 грудня графіки відключення світла для населення будуть застосовувати з 06:00 до 21:00.

Про це повідомляє пресслужба НЕК "Укренерго".

Час застосування і обсяг обмежень для побутових споживачів будуть такими:

  • 06:00 – 08:00 — одна черга відключень.
  • 08:00 – 19:00 — дві черги відключень.
  • 19:00 – 21:00 — одна черга відключень.

Графіки для промисловості та бізнесу застосовуватимуть з 06:00 до 22:00.

Час застосування та обсяг обмежень протягом доби можуть змінитись.

Актуальну інформацію про графіки відключень можна отримати на сайті чи офіційних сторінках обленерго у соцмережах.

Довідка. Споживачі кожної області, які не належать до переліку об’єктів критичної інфраструктури, розділені на 6 черг (груп).

Застосування обмежень до трьох черг означає, що для половини споживачів у кожному регіоні діють графіки погодинних відключень. Чотири черги – обмеження до 70% споживачів у кожній області.

Коли обленерго застосовують одну чергу графіків відключень – це 4 години обмежень на добу, дві черги – 8 годин обмежень, три черги – 12 годин обмежень, чотири черги – більше 12 годин обмежень.

Як протягом доби розподілити це навантаження, якою буде тривалість черги – відповідальність обленерго.

Як працюють графіки відключень читайте тут: Енергетики розповіли, як працюють графіки відключень і хто вимикає світло

У Yasno пояснили, як працюють черги відключення світла

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