Графіки відключення світла на п'ятницю: енергетики оприлюднили обмеження
У п'ятницю 13 грудня графіки відключення світла для населення будуть застосовувати з 06:00 до 21:00.
Про це повідомляє пресслужба НЕК "Укренерго".
Час застосування і обсяг обмежень для побутових споживачів будуть такими:
- 06:00 – 08:00 — одна черга відключень.
- 08:00 – 19:00 — дві черги відключень.
- 19:00 – 21:00 — одна черга відключень.
Графіки для промисловості та бізнесу застосовуватимуть з 06:00 до 22:00.
Час застосування та обсяг обмежень протягом доби можуть змінитись.
Актуальну інформацію про графіки відключень можна отримати на сайті чи офіційних сторінках обленерго у соцмережах.
Довідка. Споживачі кожної області, які не належать до переліку об’єктів критичної інфраструктури, розділені на 6 черг (груп).
Застосування обмежень до трьох черг означає, що для половини споживачів у кожному регіоні діють графіки погодинних відключень. Чотири черги – обмеження до 70% споживачів у кожній області.
Коли обленерго застосовують одну чергу графіків відключень – це 4 години обмежень на добу, дві черги – 8 годин обмежень, три черги – 12 годин обмежень, чотири черги – більше 12 годин обмежень.
Як протягом доби розподілити це навантаження, якою буде тривалість черги – відповідальність обленерго.
Як працюють графіки відключень читайте тут: Енергетики розповіли, як працюють графіки відключень і хто вимикає світло