Новости 12 декабря: Тигипко разрешили купить "Идея Банк", учетную ставку повысили

О новых графиках. Минэнерго утвердило обновленный документ о составлении и применении графиков отключений света: в "Укрэнерго" рассказали, что изменилось.

О учетной ставке. Правление Национального банка Украины приняло решение повысить учетную ставку на пол процентного пункта - до 13,5%.

О табаке. Объем черного рынка сигарет в Украине (подделки, Duty Free, контрабанда) в октябре уменьшился с 19,1% на начало года до 12,6% в октябре. Его наибольшая составляющая - поддельная продукция.

О графиках на пятницу. В пятницу 13 декабря графики отключения света для населения будут применять с 06:00 до 21:00.

О Тигипко. Антимонопольный комитет Украины (АМКУ) предоставил разрешение акционеру группы "ТАС" Сергею Тигипко на концентрацию путем опосредованного приобретения 100% акций "Идея Банк"..

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Все операторы запустили VoWiFi: как новая технология меняет связь во время отключений

Украинские мобильные операторы запустили новую услугу телефонных звонков через сеть Wi-Fi. Как это работает?

ЕП собрала на инвестиционном форуме бизнес, власть и финансистов: о чем говорили

11 декабря "Экономическая правда" провела форум "Перспективы для инвестиций внутри страны", на котором собрались представители власти, бизнеса и финансисты, чтобы обсудить проблемные вопросы инвестирования в Украину и пути их решения.