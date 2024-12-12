В Україні суттєво впали обсяги нелегальної торгівлі тютюном

Обсяг чорного ринку сигарет в Україні (підробки, Duty Free, контрабанда) у жовтні зменшився з 19,1% на початок року до 12,6% у жовтні. Його найбільша складова – підроблена продукція.

Про це свідчать дані проєкту "Моніторинг нелегальної торгівлі тютюновими виробами в Україні", що проводить Kantar Україна на замовлення провідних вітчизняних виробників тютюнових виробів.

За середньорічним показником, обсяги нелегального тютюнового ринку в Україні знизились з 21,8% у 2023 році до 16,1% у 2024 році.

"Ми продовжуємо спостерігати чергове зниження рівня нелегального ринку сигарет в Україні", – сказала Тетяна Свердлик, аналітикиня Kantar Україна.

Зменшилась як частка контрафакту (у тому числі з підробленими акцизними марками), так і продукції, маркованої надписом Duty Free або призначеної для експорту.

Річні втрати державного бюджету України від чорного ринку сигарет компанія оцінює у 21,9 млрд грн, а обсяг тіньового ринку сигарет в Україні – у 6,3 млрд штук.

Дослідження Kantar проводить тричі на рік. У ньому беруть участь 3000 курців, старших за 18,5 років. Дослідження передбачає інтерв’ювання, отримання пачок, їх дослідження і виявлення нелегальних пачок.

Нагадаємо:

В Україні у липні 2024 року відбулось значне падіння рівня нелегальної торгівлі тютюновими виробами - до 14,6%. На початок року він становив 19,1%, а рік тому – 25,7%.