Антимонопольний комітет дозволив Тігіпку купити "Ідея Банк"
Антимонопольний комітет України (АМКУ) надав дозвіл акціонеру групи "ТАС" Сергію Тігіпку на концентрацію шляхом опосередкованого придбання 100% акцій "Ідея Банк".
Про це йдеться у релізі групи "ТАС", який є у розпорядженні ЕП.
Фінальним кроком для юридичного завершення угоди має бути рішення Національного банку України про погодження набуття істотної участі в АТ "Ідея Банк".
Необхідний пакет документів подано на розгляд регулятора банківського ринку. Наразі рішення НБУ очікується, йдеться у повідомленні.
Нагадаємо:
18 жовтня Getin Holding та група "ТАС" Сергія Тігіпка підписали угоду про продаж 100% акцій "Ідея Банку Україна".