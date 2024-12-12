Енергетики по-новому відключатимуть світло для українців: в "Укренерго" розповіли подробиці
Міненерго затвердило оновлений документ про складання та застосування графіків відключень світла: в "Укренерго" розповіли, що змінилося.
Детальне пояснення оприлюднила пресслужба енергокомпанії.
Для побутових споживачів кожна черга графіків буде додатково розділена на дві підчерги — для більш точного та рівномірного розподілу обмежень між регіонами та всередині кожної області.
"Наприклад, якщо знеструмлення однієї черги забагато — диспетчером може бути віддана командна на знеструмлення 0,5 черги, або 2,5 черги — якщо 2 черг замало", - йдеться у повідомленні.
Крім того, на знеструмлення та заживлення абонентів офіційно відводиться до 30 хв;
Графіки погодинних відключень в усіх областях будуть уніфіковані, з дотриманням принципів рівномірності і справедливості.
Кожна група споживачів у кожній області, яку визначає обленерго, отримає чіткий час, коли заходи обмеження будуть застосовуватись щодо неї. З урахуванням максимально справедливого розподілу за критеріями день/ніч, будень/вихідний.
"Оскільки упродовж доби повністю урівняти тривалість відключень кожної групи неможливо — остаточне вирівнювання тривалості знеструмлень відбуватиметься за підсумками тижня. І за це, як і раніше, відповідатимуть обленерго", - наголосили в енергокомпанії.
Черга графіків відключення — це група побутових споживачів та бізнесу, які споживають певну кількість мегават. Весь обсяг обмежень під час застосування графіків погодинних відключень поділений на 6 рівних черг.
На промислових споживачів теж чекають нововведення:
- Посилюється контроль застосування графіків обмеження потужності (ГОП) для промисловості.
- Якщо підприємства/юридичні особи не виконують команду про застосування ГОП — обленерго мають самостійно застосувати графіки аварійного відключення щодо тих споживачів, які підключені до їхніх мереж.
- Оператор системи передачі має застосувати графік аварійних відключень (ГАВ) щодо тих споживачів, які підключені до магістральних мереж.
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