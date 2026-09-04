Банкнота 2000 грн офіційно увійшла в обіг

Від 4 вересня 2026 року банкнота номіналом у 2000 гривень офіційно входить в обіг.

Про це відомо з сайту НБУ.

На новій банкноті номіналом 2000 грн зображений український поет і дисидент Василь Стус.

НБУ

Саме 4 вересня 1965 року Василь Стус разом із В'ячеславом Чорноволом та Іваном Дзюбою провів у Києві першу відкриту публічну акцію протесту проти політичних репресій СРСР української інтелігенції. Окрім цього 4 вересня 1985 року Стус загинув в ув'язненні у таборі особливого режиму.

У Нацбанку пояснювали, що поява купюри у 2000 грн дозволить скоротити витрати на логістику та обслуговування готівкового обігу, а також оптимізувати перевезення банкнот.

Нагадаємо:

Нацбанк презентував нову банкноту у 2000 грн на початку липня,щоб надати можливість банківським і небанківським установам вчасно налаштувати своє обладнання , а громадянам та бізнесу – ознайомитися з дизайном та елементами захисту цієї банкноти.

25 жовтня 2019 року НБУ ввів в обіг банкноту у 1000 гривень.