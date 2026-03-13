НБУ зареєстрував нового страхового брокера
Національний банк України включив до Реєстру страхових посередників ТОВ "Страховий брокер "Рілай".
Про це інформує пресслужба НБУ.
"Національний банк України включив до Реєстру страхових посередників Товариство з обмеженою відповідальністю "Страховий брокер "Рілай" (ЄДРПОУ 46010968) відповідно до поданої ним електронної заявки", – йдеться в повідомленні.
Зазначається, що таке рішення Комітет з питань нагляду та регулювання діяльності ринків небанківських фінансових послуг ухвалив 11 березня 2026 року.
Нагадаємо:
В Україні кількість учасників небанківського зменшилася на вісім установ – до 761. Кількість банків, що мають ліцензію, становила 60.