Польська група купує лідера страхового ринку України

Польська група PZU оголосила про придбання 100% акцій в "MetLife Україна"

Польська група PZU оголосила про придбання 100% акцій в "MetLife Україна" – лідера українського ринку страхування життя з часткою ринку близько 50%.

Про це повідомляється на сайті PZU.

Сума угоди не розголошується.

Зазначається, що ця угода зміцнює позиції PZU у Центрально-Східній Європі, розширює масштаби діяльності у сегменті страхування життя та відповідає стратегії створення регіонального лідера.

"Придбання "МetLife Україна" є важливим кроком у реалізації нашої довгострокової стратегії побудови сильної міжнародної страхової та фінансової групи в Центральній та Східній Європі. Ми інвестуємо в ринкового лідера з досвідченою командою та стійкою бізнес-моделлю, що зміцнює нашу присутність в Україні", – зазначив голова правління PZU Богдан Бенчак.

Також зазначається, що український ринок страхування життя залишається відносно недостатньо розвиненим порівняно з іншими країнами регіону, що створює значні можливості для подальшого зростання.

З фінансової точки зору для групи PZU ця угода також є привабливою.

"Для "PZU Україна" придбання означає суттєве збільшення масштабу, доступ до мережі продажів, яка є доповнювальною до існуючої мережі PZU Україна, розширені продуктові можливості та досвідчену команду з широкою клієнтською базою", – йдеться в повідомленні.

ПрАТ "МетЛайф" входить до складу провідної світової корпорації MetLife. Працює в Україні з 2002 року.

За даними Forbes, оцінка української компанії могла становити $100 млн.

Її активи досягають 11,4 млрд грн, а чистий прибуток — майже 1 млрд грн. Обсяг страхових премій за страхування життя становить близько 3 млрд грн, з яких основна частина припадає на фізичних осіб.

PZU Group є однією з найбільших фінансових установ у Польщі та Центральній та Східній Європі. Групу очолює Powszechny Zakład Ubezpieczeń SA (PZU) – компанія, зареєстрована на Варшавській фондовій біржі (GPW).

В Україні група представлена страховими компаніями "ПЗУ Україна" та "ПЗУ Україна страхування життя".