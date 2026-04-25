НБУ присвятив нову пам'ятну монету героям–ліквідаторам Чорнобильської катастрофи

Національний банк випустив нову пам'ятну монету "Тим, хто врятував світ. 40 років Чорнобильської катастрофи", присвячену героям–ліквідаторам Чорнобильської катастрофи.

Про це повідомляє пресслужба регулятора.

Йдеться, що монета має номінал 5 гривень.

На аверсі розміщено напис ЧОРНОБ, у якому перші дві літери стилізовано під число 40, що символічно поєднує часовий вимір трагедії з її назвою, а незавершене зображення букви Б відіграє роль композиційного переходу до реверсу.

На реверсі розміщено напис БІЛЬ, який за змістом перегукується з незавершеним словом на аверсі, а також нагадує про страждання, спричинені наслідками Чорнобильської катастрофи, і глибоку скорботу, що назавжди закарбувалася в колективній пам'яті.

Художник – Микола Коваленко.

Тираж – до 50 000 штук у сувенірному пакованні, поінформували в НБУ.

Придбати монету можна буде в інтернет-магазині нумізматичної продукції НБУ та у банків-дистриб'юторів.

"З одного боку, ця монета є нагадуванням, що подібне не повинно повторитися. Мільйони українців мають спогади про час після 26 квітня 1986 року. Це страшні спогади, яких не повинно бути в наступних поколінь.

Ще одне символічне завдання монети – подякувати усім ліквідаторам Чорнобильської катастрофи, які стали щитом для країни", – сказав голова НБУ Андрій Пишний під час відкриття виставки "Чорнобиль: 40 років потому. Історія, що зобов'язує".

