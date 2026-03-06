НБУ після захоплення інкасаторів Ощадбанку в Угорщині порадив "оминати ризикові країни"

Національний банк рекомендував банкам, які здійснюють транскордонне перевезення цінностей, скоригувати маршрути та виключити проїзд територіями країн, де є ризики блокування таких перевезень.

Про це повідомив голова НБУ Андрій Пишний.

"Ми скомунікували з усіма банками, які здійснюють транскордонне перевезення цінностей. Наша рекомендація: скоригувати маршрути та виключити проїзд територіями країн, де є ризики блокування перевезень", — заявив Пишний.

За його словами, позиція Національного банку є чіткою: регулятор повністю підтримує дії Ощадбанку щодо захисту своїх співробітників і повернення валютних цінностей.

Пишний зазначив, що перевезення готівки наземним транспортом є стандартною практикою з початку повномасштабного вторгнення Росії, тоді як до 2022 року такі операції здебільшого здійснювалися авіатранспортом.

За його словами, не є аномальними й обсяги валютних цінностей, які перевозять банки. Подібні рейси інкасаторськими машинами Ощадбанку та інших банків здійснюються щотижня.

Нагадаємо:

В ніч з 5 на 6 березня міністр закордонних справ Андрій Сибіга заявив, що в Будапешті угорська влада захопила в заручники сімох громадян України, співробітників Ощадбанку, і викрала гроші та цінності.

Команда Національного банку України їде до Будапешта, щоб з'ясувати ситуацію щодо захоплення інкасаторських бригад Ощадбанку.