Суд у Відні зобов'язав екснардепа прибрати пости про "схему" в угорському кейсі "Ощадбанку"
Комерційний суд Відня задовольнив заяву "Ощадбанку" про забезпечувальний захід у справі про захист ділової репутації щодо так званого "угорського кейсу".
Про це повідомляє пресслужба фінустанови.
Як повідомили в банку, суд зобов'язав екснардепа Борислава Березу утриматися від поширення, зокрема в соцмережах, тверджень із звинуваченнями на адресу "Ощадбанку" та його посадовців, а також видалити попередні такі публікації. За невиконання заборони може загрожувати штраф до 100 тис. євро за кожне порушення.
В "Ощадбанку" заявили, що наступним кроком стане подання основного позову в Австрії для отримання остаточної судової заборони на поширення недостовірної інформації.
Про ухвалене рішення також повідомили Facebook і Telegram для примусового видалення публікацій, якщо відповідач не зробить цього самостійно.
Хто такий Борислав Береза?
Борислав Береза це колишній народний депутат, який публічно висував версію про можливу схему виведення грошей і золота через інкасаторські машини "Ощадбанку". Суд Австрії визнав це наклепом.
5 березня 2026 року в Угорщині затримали дві інкасаторські машини "Ощадбанку", які везли з Відня до Києва $40 млн, 35 млн євро та 9 кг банківського золота.
"Ощадбанк" заявив, що це було легальне перевезення в межах угоди з Raiffeisen Bank Austria і за європейськими митними правилами.
Після цього Борислав Береза публічно заявив, що йдеться про можливу схему виведення капіталу через інкасаторські авто "Ощадбанку". Ці заяви банк вважає недостовірними й такими, що шкодять його діловій репутації.