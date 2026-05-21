Суд у Відні зобов'язав екснардепа прибрати пости про "схему" в угорському кейсі "Ощадбанку"

Комерційний суд Відня задовольнив заяву "Ощадбанку" про забезпечувальний захід у справі про захист ділової репутації щодо так званого "угорського кейсу".

Про це повідомляє пресслужба фінустанови.

Як повідомили в банку, суд зобов'язав екснардепа Борислава Березу утриматися від поширення, зокрема в соцмережах, тверджень із звинуваченнями на адресу "Ощадбанку" та його посадовців, а також видалити попередні такі публікації. За невиконання заборони може загрожувати штраф до 100 тис. євро за кожне порушення.

В "Ощадбанку" заявили, що наступним кроком стане подання основного позову в Австрії для отримання остаточної судової заборони на поширення недостовірної інформації.

Про ухвалене рішення також повідомили Facebook і Telegram для примусового видалення публікацій, якщо відповідач не зробить цього самостійно.

Хто такий Борислав Береза?

Борислав Береза це колишній народний депутат, який публічно висував версію про можливу схему виведення грошей і золота через інкасаторські машини "Ощадбанку". Суд Австрії визнав це наклепом.

Нагадаємо:

5 березня 2026 року в Угорщині затримали дві інкасаторські машини "Ощадбанку", які везли з Відня до Києва $40 млн, 35 млн євро та 9 кг банківського золота.

"Ощадбанк" заявив, що це було легальне перевезення в межах угоди з Raiffeisen Bank Austria і за європейськими митними правилами.

Після цього Борислав Береза публічно заявив, що йдеться про можливу схему виведення капіталу через інкасаторські авто "Ощадбанку". Ці заяви банк вважає недостовірними й такими, що шкодять його діловій репутації.