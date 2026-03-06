НБУ їде до Угорщини з’ясовувати ситуацію з захопленням інкасаторів “Ощадбанку”

Команда Національного банку України їде до Будапешта, щоб з'ясувати ситуацію щодо захоплення інкасаторських бригад "Ощадбанку"

Про це повідомив голова НБУ Андрій Пишний.

У тому числі до Будапешта відправився заступник голови НБУ Олексій Шабан.

"Паралельно опрацьовуємо звернення до наших партнерів та регуляторів з цього питання, зокрема у частині дотримання процедур CIT-контролю в єврозоні та відповідних дій угорської сторони", – написав Пишний.

Також голова НБУ вимагає від угорської влади офіційної інформації про причини затримання працівників Ощадбанку.

Нагадаємо:

2 березня угорський прем'єр Віктор Орбан заявив про супутникові знімки, які нібито доводять відсутність перешкод роботі "Дружби".

Володимир Зеленський, коментуючи це, сказав, що з супутникових знімків можливо побачити далеко не всі деталі. Також президент України дорікнув Орбану й Фіцо за егоїзм у ситуації з нафтопроводом "Дружба".

Також Зеленський висловив сподівання на припинення блокування кредиту ЄС на 90 млрд "однією особою", натякаючи на угорського прем'єра Віктора Орбана, в іншому разі пригрозив, що дасть адресу цієї особи ЗСУ.

5 березня Орбан погрожував силою змусити Україну відновити транзит нафти нафтопроводом "Дружба".

В ніч з 5 на 6 березня Міністр закордонних справ Андрій Сибіга заявив, що в Будапешті угорська влада захопила в заручники сімох громадян України, співробітників "Ощадбанку", і викрала гроші та цінності.