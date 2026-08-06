НБУ дозволив не друкувати ІПН на квитанціях, хоча раніше вимагав протилежного – Укрпошта

Укрпошта стверджує, що публічне роз'яснення Національного банку про відсутність вимоги друкувати податковий номер на квитанціях за комунальні послуги суперечить результатам перевірки компанії у 2026 році.

Про це заявив гендиректор Укрпошти Ігор Смілянський.

За його словами, під час перевірки НБУ відніс відсутність РНОКПП у платіжках на користь Нафтогазу, Харківенергозбуту, Чернівецької обласної енергопостачальної компанії та інших постачальників комунальних послуг до порушень закону "Про платіжні послуги".

"Усі наші заперечення регулятор відхилив, тож Укрпошта була зобов'язана привести процеси у відповідність до його вимог та у визначені НБУ строки, а саме до 1 серпня", - написав Смілянський.

Укрпошта заперечувала проти такого трактування, однак регулятор відхилив її аргументи та зобов'язав привести роботу у відповідність до своїх вимог до 1 серпня, заявив Смілянський. Компанія просить НБУ дозволити оприлюднити матеріали перевірки, які захищені фінансовою таємницею.

Раніше Нацбанк пояснив, що під час готівкової оплати комунальних послуг зазначається лише прізвище, ім'я та по батькові платника, а вимога вказувати РНОКПП нібито не запроваджувалася. Смілянський пов'язує протилежні трактування з формулюванням "та/або" в Інструкції НБУ №103.

Постанова НБУ №103, додаток 20, пункт 4, який навів Смілянський: "Якщо платіжну операцію здійснює фізична особа, то зазначаються її прізвище, власне ім'я та по батькові ТА/АБО реєстраційний номер облікової картки платника податків/номер особового рахунку або серія (за наявності) та номер паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовилися від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та офіційно повідомили про це відповідні органи державної фіскальної служби і мають відмітку в паспорті)".

"Я не є мовознавцем, але, враховуючи обставини, якщо треба "вжарити" Укрпошту під час перевірки, то читаємо "ТА", а якщо під тиском громадської думки треба якось зберегти обличчя – читаємо "АБО", - пише Смілянський.

Укрпошта також не погодилася з роз'ясненням регулятора щодо номерів платіжних карток. НБУ заявив, що номер може друкуватися у маскованому вигляді, однак компанія вказує на оприлюднене на сайті регулятора роз'яснення, за яким еквайр має відображати повні номери карток для перевірки реквізитів платежу.

Нагадаємо:

3 серпня Укрпошта попросила НБУ переглянути вимоги щодо персональних даних у квитанціях. Компанія заявила, що на вимогу регулятора з 1 серпня мала друкувати додаткові дані платників.

Наступного дня НБУ спростував заяви Укрпошти про нові вимоги, заявивши, що для готівкової оплати комунальних послуг достатньо ПІБ, а номер картки можна маскувати.