Неналежний фінмоніторинг: НБУ оштрафував на два мільйона гривень "Банк Авангард"

Нацбанк оштрафував на два мільйона гривень АТ "Банк Авангард": регулятор вважає, що фінсустанова неналежно виявляла підозрілі операції і недостатньою мірою аналізувала транзакції клієнтів.

Про це йдеться у повідомленні на сайті Національного банку України.

Регулятор заявляє про порушення вимог закону"Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення".

Ідеться про неналежне виконання банком обов'язку застосовувати у своїй діяльності ризик-орієнтований підхід.

НБУ повідомляє про належний аналіз фінансових операцій клієнта "щодо наявності / відсутності індикаторів підозрілості фінансових операцій, уключаючи використання автоматизованих модулів, що реалізують відбір фінансових операцій за допомогою відповідних правил / сценаріїв із метою виявлення підозрілих фінансових операцій".

НБУ також звертає увагу на неналежне виконання банком обов'язку розробляти, впроваджувати внутрішні документи з питань ПВК/ФТ, а також відсутність в них процедур, достатніх для забезпечення ефективного управління ризиками.

Нагадаємо:

Національний банк України за порушення вимог законодавства щодо запобігання відмиванню коштів наклав штраф на суму 40,7 мільйона гривень на страхову компанію "Vuso".

Національний банк України у квітні 2026 року застосував до чотирьох небанківських фінансових установ заходи впливу за порушення вимог законодавства у сфері фінансового моніторингу.

Кабінет міністрів в особі Міністерства юстиції звернувся до суду з проханням стягнути більш ніж 2 млрд грн з банку "Авангард", "Інвестиційний капітал Україна" та їхніх власників – Костянтина Стеценка та Макара Пасенюка.