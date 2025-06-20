Кабмін змінив незалежних членів наглядової ради "Сенс Банку"

Уряд призначив 6 нових незалежних членів наглядової ради державного "Сенс Банку".

Про це повідомляє Interfax-Україна.

Своїм розпорядженням уряд призначив нових членів ради строком на 3 роки. Серед них – ексголови правління "Кредобанку" та "Сведбанк Франчайз", ексчлен правління "Укрексімбанку" та ексміністр економіки Польщі, – зазначає агентство.

"Цим документом одночасно припинив повноваження призначених у 2023 році після націоналізації банку незалежних членів наглядової ради Шевкі Аджунера, Ростислава Дюка та Андрія Пронченка", – говориться у публікації.

Як уточнив банк в системі розкриття НКЦПФР, Пронченко достроково припинив свої повноваження ще з 13 квітня цього року на підставі поданої заяви.

Серед призначених нових незалежних членів ради засновник та генеральний директор компанії "Фінансові консультанти Трезуб" Олег Містюк. Наразі він є також незалежним членом наглядових рад Національного депозитарію України, ДП "Поліграфкомбінат Україна".

Новий член ради Олександр Щур у 2000–2024 рр працював в державному "Укрексімбанку", де був членом правління та головою комітету з управління активами та пасивами, головою кредитного комітету та начальником управління зовнішніх запозичень.

В раду також увійшов член правління та фіндиректор державного ПрАТ "Українська фінансова житлова компанія" ("Укрфінжитло") Микола Гладишенко, який до цього, у 2015–2022 рр займався адвокатською діяльністю.

Окрім того членами ради стали три іноземця, повідомляє Interfax-Україна. Серед них Пьотр Новак, який у 2022–2024 рр був членом правління, директором з інформаційних технологій та технічним директором АТ ПЗУ, у 2021–2022 рр міністром економічного розвитку та технологій Польщі, а у 2018 – 2020 рр – головою польської Комісії з нагляду за аудиторською діяльністю.

Єжи Яцек Шугайєв у 2018–2024 рр був головою правління "КредоБанку", а Ева Кароліна Маргарета де Фальк є незалежним директором та головою аудиторського комітету ради директорів АТ "Бетссон", головним юрисконсультом АТ "Команда Олівія", незалежним членом ради директорів та головою комітету з ризиків та аудиту ради директорів АТ "Скандіабанкен", гендиректором та головою ради АТ "Де Фальк Консалтинг".

Зазначається, що строк повноважень членів наглядової ради становить три роки з дати вступу на посаду всіх членів наглядової ради, який відбудеться у разі погодження їх кандидатур Нацбанком.

"Перша після націоналізації "Сенс Банку" наглядова рада була сформована у скороченому складі з п'яти членів на чолі з ексголовою представництва ЄБРР в Україні Шевкі Аджунером в липні 2023 року. Представниками держави в ній залишаються Андрій Свистун та Владислав Власюк", – нагадує Interfax-Україна.

Станом на початок цього року за загальними активами Сенс Банк посідав 9 місце (143,73 млрд грн, або 3,85%) серед 61 українського банку.

Нагадаємо:

Раніше повідомлялося, що Національний банк за результатами щорічного перегляду показників діяльності банків підтвердив статус системної важливості для 15 установ, що були в цьому переліку у 2024 році, та додав до переліку АТ "Ідея Банк" Сергія Тігіпка.

"Сенс Банк" є у цьому переліку. Системно важливим вважається банк, діяльність якого впливає на стабільність усієї банківської системи.

Також повідомлялося, що Україна планує продаж "Сенс банку" та "Укргазбанку", про що йдеться у меморандумі МВФ.

Україна стала власником 100% акцій "Сенс Банку" (колишній "Альфа Банк Україна") 21 липня 2023 року. Уряд ухвалив рішення придбати у повному обсязі акції "Сенс Банку" у Фонду гарантування вкладів фізичних осіб за 1 гривню.

Повідомлялося, що за півроку після націоналізації "Сенс Банку" портфель вкладів збільшився на 29,7 мільярда гривень, залишки коштів на рахунках юридичних осіб збільшилися на 121%.