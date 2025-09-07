Борги за газ: "Нафтогаз" та уряд шукають варіанти їх погашення

"Нафтогаз" разом з Кабміном працюють над механізмом розв'язання проблеми боргів за газ в системі теплопостачання.

Про це повідомив голова правління компанії Сергій Корецький після наради під головуванням віцепрем’єр-міністра Олексія Кулеби щодо врегулювання ситуації в теплопостачанні.

"Маємо говорити відверто: є непоодинокі випадки, коли органи місцевого самоврядування свідомо не розраховуються за поставлений газ.

Це відбувається навіть у стабільних з безпекової точки зору областях. В таких регіонах одні підприємства працюють відповідально, інші ж — свідомо допускають накопичення боргів", - зазначив Корецький.

За його словами, це несправедливо щодо всіх споживачів, які, попри складні умови, відповідально сплачують по своїх рахунках.

"Будемо спільно з урядом послідовно боротися з таким явищем", - наголосив голова "Нафтогазу".

Нагадаємо:

Борг українців за оплату житлово-комунальних послуг сягнув 106,6 млрд грн станом на другий квартал 2025 року. Найбільше - за постачання теплової енергії та гарячої води - 35,2 млрд грн.