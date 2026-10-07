Відрахування до місцевих бюджетів збільшилися: Мінфін пояснив, чому

Доходи місцевих бюджетів збільшилися на 18%: за дев'ять місяців до загального фонду надійшло 441,3 млрд грн, що на 67,2 млрд грн більше ніж за аналогічний період минулого року.

Про це інформує Міністерство фінансів України.

Головними доходами загального фонду місцевих бюджетів (без урахування міжбюджетних трансфертів) за цей період був податок на доходи фізичних осіб (257,8 млрд грн) та єдиний податок (62,2 млрд грн).

Ще на 37,7 млрд грн бюджети поповнила плата за землю, на 11 млрд грн – податок на нерухоме майно.

Також 24,9 млрд грн склав податок на прибуток підприємств приватного сектору економіки та 31,3 млрд грн – акцизний податок.

Найвищий приріст доходів загального фонду місцевих бюджетів до 9 місяців 2025 року зафіксовано у Волинській області (+26,9 %), Закарпатській (+25,7 %), Львівській (+24,8 %), Київській (+24,2 %) та інших областях.

"Збільшення доходів у цих регіонах пов'язано, зокрема, з тим, що до них перемістилися здебільшого внутрішньо переміщені особи та бізнес із територій, де ведуться або велися бойові дії, або з територій, які були чи є тимчасово окупованими рф", – пояснили у Міністерстві фінансів.

Відповідно, найменший показник доходів виявлено в областях, де проходять активні бойові дії або території яких були чи є тимчасово окупованими рф, зокрема в Донецькій та Запорізькій областях.

"Завдяки швидкій адаптації до воєнного стану підприємств, органів державної влади та місцевого самоврядування за 9 місяців 2026 року вдалося забезпечити збільшення доходів загального фонду місцевих бюджетів на 18% у порівнянні з відповідним періодом 2025 року", – говориться у повідомлення.

За рахунок цих ресурсів органи місцевого самоврядування і надалі мають можливість здійснювати фінансування першочергових потреб на місцевому рівні, додали у відомстві.

Нагадаємо:

Міський голова Львову Андрій Садовий повідомив, що до кінця тижня частина львівських двірників та водіїв трамваїв можуть не отримати планову зарплату, уряд обіцяє вирішити це питання "у ручному режимі".

Раніше повідомлялося, що після переговорів із ЄС Україна досі шукає фінансування більшої частини додаткової оборонної потреби у 27 млрд доларів: понад 7 млрд уряд покриє внутрішніми ресурсами, для решти гроші ще шукають.

Ситуація з державними фінансами наближається до критичної, а затримка необхідних голосувань у Верховній Раді може коштувати Україні значної частини з 29,5 млрд доларів міжнародного фінансування.