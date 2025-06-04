"Нацкешбек" та компенсація вартості техніки: яку суму виділили на ці програми
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Уряд виділив з резервного фонду державного бюджету 2,4 млрд грн для виплат за "Національним кешбеком" та 200 млн грн – для компенсації вартості української промислової техніки.
Про це повідомив прем'єр-міністр Денис Шмигаль.
Очікується, що у 2025 році частка вітчизняної техніки на внутрішньому ринку збільшиться на 5% й запуститься виробництво до 80-ти її нових видів.
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Нагадаємо:
Українці отримали 443 млн грн "Національного кешбеку" за купівлю товарів вітчизняного виробництва у березні. Це рекордна сума за один місяць від старту програми у вересні 2024 року.