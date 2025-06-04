"Нацкешбек" и компенсация стоимости техники: какую сумму выделили на эти программы

Правительство выделило из резервного фонда государственного бюджета 2,4 млрд грн для выплат по "Национальному кэшбеку" и 200 млн грн - для компенсации стоимости украинской промышленной техники.

Об этом сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль.

Ожидается, что в 2025 году доля отечественной техники на внутреннем рынке увеличится на 5% и запустится производство до 80-ти ее новых видов.

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Напомним:

Украинцы получили 443 млн грн "Национального кэшбека" за покупку товаров отечественного производства в марте. Это рекордная сумма за один месяц от старта программы в сентябре 2024 года.