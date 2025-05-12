Українці отримали рекордну суму "Нацкешбеку" за місяць
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Українці отримали 443 млн грн "Національного кешбеку" за купівлю товарів вітчизняного виробництва у березні. Це рекордна сума за один місяць від старту програми у вересні 2024 року.
Про це повідомляє Міністерство економіки.
За даними відомства, виплати отримали 3,4 млн учасників програми, які накопичили понад 2 гривні кешбеку та активували картки для виплат в застосунку "Дія".
Повідомляється, що за увесь час дії програми українці отримали близько 2 млрд грн кешбеку від держави:
- за вересень – 37,2 млн грн;
- за жовтень – 119,2 млн грн;
- за листопад – 232 млн грн;
- за грудень і січень – 714 млн грн;
- за лютий – 384 млн грн;
- за березень – 443 млн грн.
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У лютому українці отримали 384 млн грн кешбеку за купівлю товарів українського виробництва. Кошти прийшли на рахунки 3,2 мільйона людей.