Українці отримали рекордну суму "Нацкешбеку" за місяць

Українці отримали 443 млн грн "Національного кешбеку" за купівлю товарів вітчизняного виробництва у березні. Це рекордна сума за один місяць від старту програми у вересні 2024 року.

Про це повідомляє Міністерство економіки.

За даними відомства, виплати отримали 3,4 млн учасників програми, які накопичили понад 2 гривні кешбеку та активували картки для виплат в застосунку "Дія".

Повідомляється, що за увесь час дії програми українці отримали близько 2 млрд грн кешбеку від держави:

за вересень – 37,2 млн грн;

за жовтень – 119,2 млн грн;

за листопад – 232 млн грн;

за грудень і січень – 714 млн грн;

за лютий – 384 млн грн;

за березень – 443 млн грн.

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Нагадаємо:

У лютому українці отримали 384 млн грн кешбеку за купівлю товарів українського виробництва. Кошти прийшли на рахунки 3,2 мільйона людей.