Нацгвардія замовила нагрудні камери на 285 мільйонів

Військова частина 3077 Національної гвардії України 23 липня за результатами тендеру замовила ТОВ "ТЕС.Ла" апаратно-програмний комплекс збору, обробки та зберігання відеоінформації вартістю 284,99 млн грн.

Про це пишуть "Наші гроші" з посиланням на "Прозорро".

До 25 листопада 2025 року поставлять апаратно-програмний комплекс збору, обробки та зберігання відеоінформації. Ціни його складових частин невідомі. Він містить:

9 апаратно-програмних комплексів із передвстановленими ліцензіями керування для приймання, обробки та збереження відеопотоків із 660 нагрудних відеокамер Motorola VideoBadge VВ-400; таким чином, загальна кількість відеокамер складає 5 940 штук;

1 комплект серверного обладнання керування із передвстановленими ліцензіями керування, можливістю резервування, а також джерелом безперебійного живлення.

Модель камер така сама, як у поліції: у травні вона замовила їх "ТЕС.Ла" по 26 976 грн, або $647. Гіпотетично по такій ціні у нинішньому контракті на них припало би 160,24 млн грн.

Товар оплатять протягом семи робочих днів після поставки. Гарантія на товар складає рік, а на систему збереження даних типу Storage System NetApp E4012 – три роки після поставки.

Фірма отримала замовлення без конкуренції, бо єдина прийшла на спрощену закупівлю.

Системним інтегратором у галузі телекомунікацій "TES.La" з Броварів на Київщині володіє та керує Євгеній Шевчук із Чорноморська на Одещині.

Нагадаємо:

Департамент забезпечення Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації України 21 липня за результатами тендеру повідомив про намір укласти угоду з ТОВ "Сервісний центр "Діамант" про закупівлю легкових автомобілів на 17,98 млн грн.