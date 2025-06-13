Нацгвардія накупила автівок "швидкої" на 38 мільйонів: які характеристики

Військова частина 3078 Національної гвардії України 2 червня за результатами тендеру замовила ТОВ "Ксенко Авто Продакшн" автомобілів швидкої медичної допомоги на 37,65 млн грн.

Про це пишуть "Наші гроші" з посиланням на "Прозорро".

До 15 жовтня поставлять 11 спеціалізованих санітарних автомобілів екстреної медичної допомоги типу А1 не раніше 2024 року виготовлення на базі повнопривідного Volkswagen Crafter 4х4 по 3,42 млн грн, або $82 370.

Автомобіль має дизельний двигун Євро 6 об’ємом 2 л потужністю 177 к. с., повний привід, автоматичну коробку передач, задні й передні датчики паркування, кондиціонери кабіни та медичного салону, стаціонарну кисневу систему в медичному салоні з двох балонів об’ємом по 10 л, двох кисневих редукторів і двох кисневих розеток, комплект зимової гуми тощо.

У квітні частина намагалась закупити 16 повнопривідних "швидких" очікуваною вартістю 41,60 млн грн, але на тендер ніхто не прийшов.

Ще раніше, у березні оголошували тендер щодо 16 повнопривідних "швидких" із системою радіоелектронної боротьби очікуваною вартістю 48,29 млн грн, однак згодом відмінили через неможливість усунення порушень.

Рік тому, в липні 2024 року частина замовляла ТОВ "Автоспецпром" автомобілі "швидкої" типу А2 на базі повнопривідного Dangel Jumper 4х4 із механічною коробкою передач по 1,98 млн грн, або $48 280. Тип А1 призначений для транспортування одного пацієнта, а тип А2 – одного чи більше пацієнтів.

Нинішнє замовлення "Ксенко" отримала без конкуренції, бо на спрощену закупівлю більше ніхто не прийшов. Раніше анонімна фірма англійською мовою скаржилась замовнику на негативні відгуки про "Ксенко" і стверджувала, що будь-яка поставка йому можлива лише за умови повної передоплати або банківської гарантії. Замовник у відповіді лише привітався.

Столичною фірмою "Ксенко Авто Продакшн" володіють Олександр Кучерявін із Броварів на Київщині, Олександр Черкашин із Прилук на Чернігівщині та Валерій Відасов, який зареєстрований в окупованій Макіївці на Донеччині. Директором є Сергій Башинський.

Нагадаємо:

ПрАТ "Оболонь" 13 травня за відсутності конкуренції виграло торги ДП "Державний оператор тилу" Міноборони на постачання води у 1,5-літрових пляшках на суму 652,74 млн грн.