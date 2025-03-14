Оператор тилу та Нацгвардія купили бронежилети на мільярд: ціни знизилися
Державне підприємство Міноборони "Державний оператор тилу" та військова частина 2276 Національної гвардії України уклали контракти на постачання бронежилетів на загальну суму 1,01 млрд грн.
Про це пишуть "Наші гроші" з посиланням на "Прозорро".
Так, "Державний оператор тилу" 5 березня уклав контракт із ТОВ "Харківський завод засобів індивідуального захисту" на постачання 15 000 бронежилетів на 443,43 млн грн.
До 28 квітня мають поставити бронежилети "Plastoon UAFE" повної комплектності 1-8 за ціною 29 562 грн ($712) за комплект.
Ці бронежилети, крім жорстких бронеелементів для грудей і спини та м’яких балістичних пакетів для боків, паху та шиї, додатково мають розвантажувальний ремінь та захист плечей і стегон.
ДОТ закуповував бронежилети повної комплектності тільки раз, у лютому 2024 року. Тоді 10 000 комплектів Корсар від ТОВ "НВП Темп-3000" коштували 34 408 грн ($916) за комплект.
Ще один контракт на 322,42 млн грн оператор тилу уклав 11 березня з ТОВ "Укртак.ЮА". За ним до 20 листопада мають поставити 15 000 бронежилетів комплектності 1-5 (без ременя, захисту плечей і стегон).
Замовили бронежилети UT-Defence. Ціна за комплект – 21 494 грн, або ($517). Минулого року їх середня вартість в контрактах ДОТ складала 28 449 грн ($710).
Наразі це найнижча ціна на бронежилети базової комплектності в контрактах ДОТ за 2024-2025 рік.
Військова частина 2276 Національної гвардії України уклала контракт із ТОВ "Укртак.ЮА" на постачання 10 000 бронежилетів 6-го класу захисту на 244,90 млн грн.
До 30 вересня мають поставити бронежилети моделі "UKRTAC" UT-NG. У комплект крім базового бронезахисту входять знімні накладки для плечей, шиї та паху. Жорсткі бронеелементи з кераміки та поліетилену відповідають 6-му класу захисту, м’які пакети – 1-му класу.
Ціна — 24 490 грн ($586) за комплект. У квітні 2024 року Нацгвардія вже закуповувала бронежилети 6 класу захисту за такою ж технічною специфікацією у цього ж постачальника. Тоді комплект коштував 28 800 грн ($740).
ТОВ "Укртак.ЮА" зареєстроване у 2022 році в Києві. Власницею є Олена Алєксєєва, керівник – Олександр Гаркуша, який до червня 2023 року був засновником.
У жовтні 2024 року компанія стала фігурантом кримінального провадження Бюро економічної безпеки через можливе ухилення від сплати митних платежів. На пункті пропуску "Орлівка" затримали вантажівку з балістичними пакетами, поліетиленовою тканиною та пряжками, отримувачем яких було "Укртак.ЮА". Водій мав два різні комплекти документів із різними цінами на товар.
ТОВ "Харківський завод засобів індивідуального захисту" працює з 2014 року. Власники – Максим Плєхов, Ірина Мосцевенко та Юрій Федоров, керівник – Віталій Вознюк.
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