Держспецзв’язку замовив позашляховики по 3 мільйони

Департамент забезпечення Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації України 21 липня за результатами тендеру повідомив про намір укласти угоду з ТОВ "Сервісний центр "Діамант" про закупівлю легкових автомобілів на 17,98 млн грн.

Про це пишуть "Наші гроші" з посиланням на "Прозорро".

За майбутньою угодою до 15 жовтня поставлять шість автомобілів спеціального призначення на базі чорного позашляховика Toyota Land Cruiser Prado 2025 року випуску по 3,00 млн грн.

Повнопривідний автомобіль має бензиновий двигун екологічного класу Євро 6 об’ємом 2,4 л і потужністю 282 кінські сили, автоматичну коробку передач, фронтальні та бокові подушки безпеки для водія та переднього пасажира, колінну подушку безпеки водія, задні та передні шторки безпеки.

Із додаткового обладнання передбачено металевий захист двигуна, тонування, зимова гума, килимки, набір технічної допомоги, бортовий інструмент і домкрат, а зі спеціалізованого – надана замовником автомобільна радіостанція з антеною. Гарантія складає три роки або 90 000 км пробігу.

Технічні характеристики вказують на найвищу комплектацію Land Cruiser Prado Premium, яку салони зараз продають по 2,81 млн грн без додаткового і спеціалізованого обладнання.

Дорожчим конкурентом було ТОВ "Автосаміт Укравто" з такими самими автомобілями.

Львівський "Сервісний центр "Діамант" Павла Волкова є офіційним дилером Toyota.

Державна служба спеціального зв’язку та захисту інформації України (Держспецзв’язку) – спеціалізований центральний орган виконавчої влади в галузі спеціального зв’язку та захисту інформації, який є суб’єктом сектору оборони і безпеки, основним суб’єктом національної системи кібербезпеки.

ДССЗІ очолює Олександр Потій.

Нагадаємо:

Департамент забезпечення Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації України 15 липня уклав договори на закупівлю дронів Autel EVO Max 4T на загальну суму 176,5 млн грн.