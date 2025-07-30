Нацгвардия заказала нагрудные камеры на 285 миллионов

Воинская часть 3077 Национальной гвардии Украины 23 июля по результатам тендера заказала ООО "ТЕС.Ла" аппаратно-программный комплекс сбора, обработки и хранения видеоинформации стоимостью 284,99 млн грн.

Об этом пишут "Наші гроші" со ссылкой на "Прозорро".

До 25 ноября 2025 года поставят аппаратно-программный комплекс сбора, обработки и хранения видеоинформации. Цены его составных частей неизвестны. Он содержит:

9 аппаратно-программных комплексов с предустановленными лицензиями управления для приема, обработки и хранения видеопотоков с 660 нагрудных видеокамер Motorola VideoBadge VВ-400; таким образом, общее количество видеокамер составляет 5 940 штук;

1 комплект серверного оборудования управления с предустановленными лицензиями управления, возможностью резервирования, а также источником бесперебойного питания.

Модель камер такая же, как у полиции: в мае она заказала их "ТЕС.Ла" по 26 976 грн, или $647. Гипотетически по такой цене в нынешнем контракте на них пришлось бы 160,24 млн грн.

Товар оплатят в течение семи рабочих дней после поставки. Гарантия на товар составляет год, а на систему хранения данных типа Storage System NetApp E4012 - три года после поставки.

Фирма получила заказ без конкуренции, потому что единственная пришла на упрощенную закупку.

Системным интегратором в области телекоммуникаций "TES.La" из Броваров Киевской области владеет и руководит Евгений Шевчук из Черноморска Одесской области.

Напомним:

Департамент обеспечения Государственной службы специальной связи и защиты информации Украины 21 июля по результатам тендера сообщил о намерении заключить соглашение с ООО "Сервисный центр "Диамант" о закупке легковых автомобилей на 17,98 млн грн.