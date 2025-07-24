Нацбанк не змінив облікову ставку: 15,5%
НБУ
Правління Національного банку ухвалило рішення зберегти облікову ставку на рівні 15,5%.
Про це йдеться у повідомленні регулятора 24 липня.
"Це підтримає стійкість валютного ринку та контрольованість інфляційних очікувань, що сприятиме подальшому послабленню цінового тиску", - зазначив голова НБУ Андрій Пишний.
Він запевнив, що НБУ зберігатиме достатньо жорсткі монетарні умови стільки, скільки буде потрібно, щоб забезпечити стале зниження інфляції до цілі 5% на горизонті політики.
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Нагадаємо:
Нацбанк у березні підвищив облікову ставку ще на 1 в.п. – до 15,5% річних, а у квітні та червні зберіг її на цьому рівні.