Нацбанк не изменил учетную ставку: 15,5%

Правление Национального банка приняло решение сохранить учетную ставку на уровне 15,5%.

Об этом говорится в сообщении регулятора 24 июля.

"Это поддержит устойчивость валютного рынка и контролируемость инфляционных ожиданий, что будет способствовать дальнейшему ослаблению ценового давления", - отметил глава НБУ Андрей Пышный.

Он заверил, что НБУ будет сохранять достаточно жесткие монетарные условия столько, сколько потребуется, чтобы обеспечить устойчивое снижение инфляции до цели 5% на горизонте политики.

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Напомним:

Нацбанк в марте повысил учетную ставку еще на 1 п.п. - до 15,5% годовых, а в апреле и июне сохранил ее на этом уровне.