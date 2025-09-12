ЄС надасть 40 мільйонів євро на підтримку українців взимку

Європейська комісія виділяє додаткові 40 мільйонів євро на гуманітарну допомогу українцям. Це посилить готовність країни до зими та захистить цивільне населення від екстремальних холодів.

Про це йдеться на сайті Єврокомісії.

Повідомляється, що партнери ЄС нададуть матеріали для житла, відремонтують пошкоджені будинки та центри для переміщених осіб, покращать доступ до води, санітарії та опалення.

Фінансування включатиме грошову допомогу, тверде паливо, опалювальні прилади та матеріали для утеплення, а також пункти аварійного обігріву. Особлива увага буде приділена вразливим групам, таким як люди похилого віку, діти, особи з інвалідністю та переміщені сім'ї, які проживають у місцях спільного проживання.

Крім цього, ЄС направив понад 156 000 тонн гуманітарної допомоги через Механізм цивільного захисту. У відповідь на масштабне руйнування енергетичної інфраструктури України ця підтримка включає енергетичне обладнання, таке як 9 342 генератори, 6 917 трансформаторів та мільйони енергозберігаючих світлодіодних ламп.

Нагадаємо:

10 вересня Україна отримала восьмий транш від ЄС обсягом 1 млрд євро у межах ініціативи G7 Extraordinary Revenue Acceleration for Ukraine (ERA).