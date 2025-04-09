На лобізм у США Україна витрачає у сім разів менше, ніж Росія

Україна витрачає у 7 разів менше державних коштів на лобіювання у США, ніж Росія.

Про це повідомляє "Опендатабот".

Зазначається, що у 2024 році Україна витратила на лобістські послуги в США 62,5 тисячі доларів. Це у 6 разів менше, ніж у 2023 році — 366,7 тисячі доларів.

Загалом із 2022 року Україна витратила на лобіювання своїх інтересів 5,4 млн доларів. Це у 2,2 раза менше, ніж витратила Росія за цей же період: 11,8 млн доларів.

Водночас Польща зменшила фінансування лобістів у США у 5 разів, скоротивши витрати до 245,2 тисячі доларів у 2024.

Росія ж урізала своє державне фінансування лобістів у 18 разів, зменшивши витрати до 461,2 тисячі доларів у 2024. Проте навіть після такого скорочення РФ все ще витрачає на лобіювання у США в 7,4 раза більше, ніж Україна, і майже вдвічі більше, ніж Польща.

За даними "Опендатабот", за весь час у США зареєстровано 6 882 лобістські компанії, з яких лише 517 активні наразі. Саме вони забезпечують вплив на американських політиків, формуючи порядок денний у Вашингтоні.

Нагадаємо:

Україна в 2023 році знизила витратити на лобіювання інтересів у США на 93% до 367 тисяч доларів. У перший рік великої війни на ці цілі було витрачено майже 5 мільйонів доларів.