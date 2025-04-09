На лоббизм в США Украина тратит в семь раз меньше, чем Россия

Украина тратит в 7 раз меньше государственных средств на лоббирование в США, чем Россия.

Об этом сообщает "Опендатабот".

Отмечается, что в 2024 году Украина потратила на лоббистские услуги в США 62,5 тысячи долларов. Это в 6 раз меньше, чем в 2023 году - 366,7 тысячи долларов.

Всего с 2022 года Украина потратила на лоббирование своих интересов 5,4 млн долларов. Это в 2,2 раза меньше, чем потратила Россия за этот же период: 11,8 млн долларов.

В то же время Польша уменьшила финансирование лоббистов в США в 5 раз, сократив расходы до 245,2 тысячи долларов в 2024.

Россия же урезала свое государственное финансирование лоббистов в 18 раз, уменьшив расходы до 461,2 тысячи долларов в 2024. Однако даже после такого сокращения РФ все еще тратит на лоббирование в США в 7,4 раза больше, чем Украина, и почти вдвое больше, чем Польша.

По данным "Опендатабот",за все время в США зарегистрировано 6 882 лоббистские компании, из которых только 517 активны сейчас. Именно они обеспечивают влияние на американских политиков, формируя повестку дня в Вашингтоне.

Напомним:

Украина в 2023 году снизила потратить на лоббирование интересов в США на 93% до 367 тысяч долларов. В первый год большой войны на эти цели было потрачено почти 5 миллионов долларов.