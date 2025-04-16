На Київщині викрили злочинну групу, яка займались збутом фальшивих грошей

Бюро економічної безпеки викрило злочинну групу, яка збувала великі суми фальшивих грошей у національній та іноземній валютах.

Про це повідомляє пресслужба БЕБ.

За попередніми даними, до складу групи входило декілька жителів Київщини та Вінниччини, які займалися збутом підроблених купюр високої якості. Своїх клієнтів вони знаходили через особисті зв’язки. Фейкові купюри пропонували за 30-65% від ринкової вартості реальних грошей.

Одного з фігурантів затримали безпосередньо під час спроби продажу підроблених 30 тисяч доларів США.

Крім того, правоохоронці провели обшуки у Києві та Вінниці та вилучили підроблені кошти майже на 2,3 млн в гривневому еквіваленті.

За висновками експертиз фахівців Нацбанку, вилучені гривні та банкноти іноземної валюти є фальшивими.

На підставі зібраних доказів двом фігурантам повідомили про підозру. Досудове розслідування триває.

Нагадаємо:

Суд оштрафував на 120 тис грн жителя Київщини, який нелегально продавав фальсифіковане пальне.