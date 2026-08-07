Небачені раніше суми: Північна Корея заробила 22 мільярди доларів на допомозі Росії

Північна Корея заробила до 22 млрд доларів на війні проти України

Північна Корея отримала до 22 млрд дол. валютної виручки з 2022 по 2025 рік завдяки допомозі Росії у війні проти України.

Про це пише Bloomberg.

Цей історичний прибуток майже в 4 рази перевищує суму, накопичену за попередні 4 роки після того, як США переконали Китай та Росію підписати санкції ООН проти Північної Кореї, щоб обмежити її можливості для розвитку ядерної програми.

Понад 90% з цих доходів надійшли через продаж зброї. Зокрема, за оцінками Центру стратегічних і міжнародних досліджень, КНДР продала Росії боєприпасів на 9,12 млрд дол., важкої артилерії на 2,38 млрд дол. і балістичних ракет – на 1,27 млрд дол.

Ще 849 млн доларів доходу країна отримала від надання найманців російській армії.

Валютні доходи Північної Кореї підстрибнули після початку великої війни в Україні Інфографіка Bloomberg Economics

За оцінками української розвідки, до кінця 2025 року Північна Корея забезпечила до 50% потреб Росії у часто використовуваних боєприпасах калібру 122 мм та 152 мм.

Також КНДР розгортала від 16 000 до 22 000 військовослужбовців. З Росії вона брала по 2000 дол. на місяць за кожного. Також Північна Корея отримувала додаткові виплати за всіх загиблих.

Центральний банк Південої Кореї оцінює, що економіка сусіда зросла на 3,5% у 2025 році. Це стало третім поспіль річним зростанням країни, хоча зростання було дещо слабшим, ніж у 2024 році – тоді КНДР продемонструвала свої найкращі показники з моменту посилення санкцій.

На тлі цих економічних змін у країні зріс рівень використання смартфонів, у Пхеньяні з'явилися додатки для замовлення їжі або таксі, а у великих містах КНДР активно будуються нові квартали.

"Північна Корея ніколи не виглядала такою сильною", – каде агентству Джоанна Хосаняк, заступниця генерального директора сеульського Громадянського альянсу за права людини Північної Кореї.

Одним з ключових показників, який вона виділила, був надлишок кораблів, що спостерігався в порту Нампхо, головних морських воротах країни. Навіть у 2016 році, коли експорт вугілля з Північної Кореї сягнув рекорду у 22 млн тонн, у порту не стояло стільки кораблів, скільки стоїть зараз.

Агентство зазначає, що значну частку капіталу північнокорейський диктатор Кім Чен Ин вклав у нарощування ядерної зброї, що поставило його на шлях до того, щоб конкурувати з Францією за запасами в наступному десятилітті.

Нагадаємо:

У лютому 2024 року Росія розблокувала частину північнокорейських активів, заморожених за рішенням ООН в одному з російських банків, і, ймовірно, відкрила КНДР доступ до міжнародної фінансової системи в обмін на зброю для війни проти України.

Також Росія відновила експорт до КНДР у червні 2023-го.