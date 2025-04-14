Суд оштрафував підприємця, який нелегально продавав фальсифіковане пальне

Суд оштрафував на 120 тис грн жителя Київщини, який нелегально продавав фальсифіковане пальне.

Про це повідомляє пресслужба Бюро економічної безпеки.

БЕБ нагадало, що за даними слідства, пальне зберігалось на одній із місцевих нафтобаз.

Фальсифікований бензин та дизпаливо продавали через мережу автозаправних станцій, що працювали без касових апаратів, не мали жодних дозвільних документів і сертифікатів якості.

На трьох АЗС детективи Бюро економічної безпеки України вилучили фальсифіковане дизельне пальне та бензин марки А-95.

Як повідомило БЕБ, вину обвинуваченого доведено у повному обсязі.

Суд виніс вирок – штраф в розмірі 120 тисяч гривень з конфіскацією та знищенням незаконно виготовлених товарів.

Нагадаємо:

Бюро економічної безпеки викрило службових осіб нафтопереробного заводу у незаконному виготовленні пально-мастильних матеріалів.