Двох осіб підозрюють у заволодінні майже 25 мільйонів виділених на потреби ЗСУ: деталі
Бюро економічної безпеки викрило експосадовця, який обіймав посади керівника квартирно-експлуатаційних управлінь в двох областях та директора підрядної організації у заволодінні бюджетними коштами, що були виділені на забезпечення потреб ЗСУ в електричній енергії.
Про це повідомляє пресслужба БЕБ.
Слідством встановлено, що колишній начальник квартирно-експлуатаційного управління, який свого часу обіймав ці посади в двох областях, уклав низку договорів з товариством на постачання електроенергії.
Згодом, без об’єктивних підстав та у зв’язку з нібито коливанням цін на ринку, умови договору щодо вартості електроенергії були переглянуті.
Зокрема ціни на енергоресурси були штучно завищені, а до первинних документів були внесені зміни, що дало можливість заволодіти майже 25 млн грн бюджетних коштів, повідомляють правоохоронці.
Детективи БЕБ повідомили про підозру ексначальнику квартирно-експлуатаційних управлінь та керівнику товариства-постачальника.
Нагадаємо:
Бюро економічної безпеки викрило схему незаконного переміщення транспортних засобів через митний кордон України. Слідством встановлено, що житель Львівщини нелегально завіз 19 автомобілів під виглядом гуманітарної допомоги для Збройних Сил України.