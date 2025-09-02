Українська правда
Двох осіб підозрюють у заволодінні майже 25 мільйонів виділених на потреби ЗСУ: деталі

Альона Кириченко — 2 вересня, 16:00
Бюро економічної безпеки викрило експосадовця, який обіймав посади керівника квартирно-експлуатаційних управлінь в двох областях та директора підрядної організації у заволодінні бюджетними коштами, що були виділені на забезпечення потреб ЗСУ в електричній енергії.

Про це повідомляє пресслужба БЕБ.

Слідством встановлено, що колишній начальник квартирно-експлуатаційного управління, який свого часу обіймав ці посади в двох областях, уклав низку договорів з товариством на постачання електроенергії.

Згодом, без об’єктивних підстав та у зв’язку з нібито коливанням цін на ринку, умови договору щодо вартості електроенергії були переглянуті.

Зокрема ціни на енергоресурси були штучно завищені, а до первинних документів були внесені зміни, що дало можливість заволодіти майже 25 млн грн бюджетних коштів, повідомляють правоохоронці.

Детективи БЕБ повідомили про підозру ексначальнику квартирно-експлуатаційних управлінь та керівнику товариства-постачальника.

