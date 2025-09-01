На Київщині директорів закладів освіти підозрюють в розтраті 10 мільйонів при закупівлі укриттів

Бюро економічної безпеки у Київській області повідомили про підозру двом директорам освітніх закладів, які, зловживаючи службовим становищем, завдали понад 10 млн грн збитків місцевому бюджету.

Про це повідомляє пресслужба БЕБ.

Слідством встановлено, що заклади освіти уклали договори на постачання найпростішого укриття цивільного захисту. Однак підрядна організація поставила конструкції, які не відповідали вимогам державних будівельних норм і технічній специфікації. Попри це, керівники закладів підписали видаткові накладні та акти виконаних робіт.

Крім того, ще до оголошення тендеру працівники приватної компанії готували тендерну документацію з дискримінаційними умовами (або заздалегідь узгодженими умовами) та передавали її замовникам для публікації на майданчику публічних закупівель "Prozorro". Це свідчить про штучне створення умов для перемоги конкретного учасника, заявили в БЕБ.

Згідно з висновками експертиз, укриття не мають належних захисних властивостей, контрольні випробування перед постачанням і монтажем не проводилися, а наявні висновки ґрунтувалися лише на теоретичних дослідженнях.

Внаслідок підписання актів виконаних робіт безпідставно було перераховано понад 10 млн грн бюджетних коштів, зазначили в БЕБ.

Наразі директорам освітніх закладів повідомлено про підозру. Досудове розслідування триває.

