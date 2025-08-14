87,5 миллионов убытков: в Донецкой и Черниговской областях чиновники получили 45 подозрений

В Донецкой и Черниговской областях чиновники получили 45 подозрений из-за сделок с бюджетными средствами. Убытки - 87,5 млн грн.

Об этом сообщает Генпрокурор Руслан Кравченко.

"В Донецкой области - действующие и бывшие чиновники вместо помощи людям превратили войну в бизнес. На Черниговщине - сплошные сделки со средствами общества", - подчеркнул он.

В частности,сделки с закупками.

- Лиман, 15 км от фронта: подрядчик должен был поставить укрытие на 20 человек, привез - на 8.

- Директор областного медучреждения переплатил за оборудование, экс-глава департамента ОГА принял некачественные работы на насосной станции, начальник отдела сельсовета переплатил за генераторы.

- Черниговщина: директора школ, подрядчики и руководство отдела образования Сосницкого поселкового совета растратили средства на ремонтах и закупках.

Земля.

- Незаконное завладение более 57 га, в том числе 2 га земель историко-культурного назначения.

Нажива на войне.

- Чиновники Черниговской ОГА закупали товары для восстановления разрушенной инфраструктуры и жилья по завышенным ценам, манипулировали тендерами на обустройство наблюдательных пунктов и огневых позиций.

- Двое директоров гимназий - депутаты поселкового совета - брали взятки за фиктивное трудоустройство мужчин призывного возраста.

Махинации с выплатами.

- Бывшие бухгалтеры больниц и экс-специалист поселкового совета завышали зарплаты, экс-глава совета передал свою электронную подпись для безосновательных переводов.

- Директор больницы-депутат "нарисовала" количество работников и незаконно получила миллионные выплаты медгарантий.

Образование и инфраструктура.

- Подрядчик наживался на ремонте детсада, чиновники Покровского горсовета переплатили за ремонт школьного укрытия и закупку ноутбуков.

Окружающая среда.

- Чиновники и работники "Славянского лесхоза" подделали документы и незаконно вырубили более 50 га леса.

Напомним:

Чиновников на Житомирщине разоблачили на коррупции, которая привела к убыткам в 33 миллиона гривен.