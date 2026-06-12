МВФ дозволив відкласти проблемний закон про оподаткування посилок – ЗМІ

МВФ надасть Україні транш та відкладе вимогу про посилки

Міжнародний валютний фонд (МВФ) погодився виділити Україні транш кредиту, незважаючи на невиконання умови щодо ухвалення закону про оподаткування міжнародних посилок вартістю до 150 євро.

Про це пише Bloomberg із посиланням на джерела.

МВФ та уряд України досягли домовленості, що відкриває країні шлях до отримання допомоги у розмірі майже 700 млн дол. Угода потребуватиме схвалення правлінням МВФ у липні.

Цей компроміс є результатом переговорів під час місії МВФ, що тривали декілька тижнів.

Зрештою МВФ погодився дозволити Україні відкласти вимогу про ухвалення закону про оподаткування міжнародних посилок до липня. Наступний перегляд програми МВФ заплановано на вересень.

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Нагадаємо:

26 травня Верховна Рада провалила голосування за правки до законопроєкту №12360, який має внести зміни до Митного кодексу та запровадити податок на додану вартість для посилок із-за кордону вартістю до 150 євро.