Українська правда
Усі розділи
Укр Рос
Підтримати УП
Укр Рос

На українському ринку з'явилась рання капуста місцевого виробництва: скільки коштує

Альона Кириченко — 24 квітня, 17:35
Getty Images

Перші, поки що незначні партії молодої білоголової капусти з'явилися на українському ринку приблизно на два тижні пізніше, ніж торік.

Про це повідомляють аналітики платформи EastFruit.

За їхніми даними, місцева білоголова капуста врожаю 2026 року надходить у продаж за цінами 30–38 грн/кг, що в середньому на 39% дешевше, ніж перші партії цієї продукції в аналогічний період минулого року.

Також на українському ринку присутня імпортна рання капуста виробництва Північної Македонії.

Згідно з аналітикою, ціни на імпортну капусту нового врожаю почали стрімко знижуватися у зв'язку з надходженням на ринок перших партій продукції місцевого виробництва. Наразі капуста виробництва Північної Македонії пропонується в середньому по 40 грн/кг.

Нагадаємо:

З початку квітня на ринку білоголової капусти в Україні спостерігається чергове зниження цін.

Станом на 9 квітня на українському ринку білоголова капуста пропонувалась до продажу за ціною 2-8 грн/кг, що в середньому на 22% дешевше, ніж тижнем раніше.

овочі ціни

ціни

Останні новини