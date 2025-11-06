Митниця порахувала втрати від пільгового ввезення електромобілів: деталі

Під час ввезення в Україну електромобілів з 2022 року по сьогоднішній день загальна сума звільнених від оподаткування ПДВ операцій становить 36 млрд грн.

Про це свідчать дані Державної митної служби.

У 2022 році сума таких пільг становила 2,8 млрд грн, у 2023 році - 8,1 млрд грн, у 2024 році - 10,6 млрд грн, за 10 місяців 2025 року - 14,5 млрд грн.

Серед електромобілів, ввезених в Україну у 2025 році, найбільший попит мають марки BYD, Volkswagen та Zeekr.

Найкоштовнішими імпортованими електромобілями цього року стали ROLLS-ROYCE SPECTRE класу люкс, загальна вартість трьох авто становила 56,4 млн грн. При цьому пільг зі сплати митних платежів було надано на 11,2 млн грн.

Основною країною-виробником ввезених в Україну електрокарів є Китай. Вартість імпортованих автомобілів за 10 місяців 2025 року становила 25 млрд грн.

Друге місце посідає США - звідти завезли електричних авто на 14,8 млрд, а з Німеччини - на 11,7 млрд грн.

Нагадаємо:

Уряд відхилив пропозицію депутатів Верховної Ради щодо продовження податкових пільг для імпорту електромобілів.

За підрахунками Національного банку, у 2025 році обсяг імпорту електромобілів до України може перевищити 2 млрд дол.