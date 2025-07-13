Підсумки конференції з відновлення: Мінрозвитку домовилося про залучення 3,5 мільярда євро

Міністерство розвитку громад та територій України за підсумками конференції з питань відновлення України URC2025 підписало угод, меморандумів та спільних заяв про залучення коштів на 3,55 мільярдів євро.

Про це повідомили в пресслужбі відомства.

"Ми отримали чіткий посил від друзів та партнерів України: вони готові інвестувати у наше відновлення. Доказом цього стала ініціатива створення "Коаліції відновлення", Європейського флагманського фонду для відбудови України, а також підписання низки конкретних угод, меморандумів та спільних заяв на загальну суму понад 3,5 мільярдів євро", – наголосив віцепремʼєр-міністр з відновлення України, міністр розвитку громад та територій України Олексій Кулеба.

Зокрема, Мінрозвитку:

підписало 5 угод на суму еквівалентну понад 370 млн євро ;

підписало 6 меморандумів на суму близько 379,3 млн євро ;

проголосило 4 спільні заяви, 1 анонс про грантове фінансування та отримало 1 погодження про виділення коштів на загальну суму 232,7 млн євро .

Додатково Мінрозвитку підписало меморандум із МЗС Італії щодо страхового покриття до 100% для банків за експортними кредитами на суму до 1,5 млрд євро.

"Це відкриває можливості змішаного фінансування проєктів для громад – поєднання пільгових кредитів і грантів, а також закупівлі італійських товарів і послуг для відновлення", – пояснили у відомстві.

Також в рамках конференції підписали 10 угод між ЄС та банками розвитку – для фінансування сфер відновлення, муніципальної інфраструктури, енергетики, теплопостачання, транспорту, підтримки бізнесу, на суму 929,3 млн євро.

Крім цього, міністерство окремо ініціювало розгляд виділення 140 млн євро від Банку розвитку Ради Європи: 80 млн євро на компенсації переселенцям за втрачене житло на ТОТ і 60 млн євро на пільгові іпотечні кредити за програмою "Житло для ветеранів".

Також у межах URC2025 українські громади та обласні адміністрації підписали низку партнерських угод із європейськими компаніями, регіонами та організаціями. Загальна вартість цих домовленостей на місцевому рівні сягає майже 200 млн дол.

Нагадаємо:

Україна та Європейський інвестбанк (ЄІБ) підписали фінансову угоду на 134 млн євро для відновлення транспортної інфраструктури.