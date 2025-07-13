Итоги конференции по восстановлению: Минразвития договорилось о привлечении 3,5 миллиарда евро

Министерство развития общин и территорий Украины по итогам конференции по вопросам восстановления Украины URC2025 подписало соглашений, меморандумов и совместных заявлений о привлечении средств на 3,55 миллиардов евро.

Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

"Мы получили четкий посыл от друзей и партнеров Украины: они готовы инвестировать в наше восстановление. Доказательством этого стала инициатива создания "Коалиции восстановления", Европейского флагманского фонда для восстановления Украины, а также подписание ряда конкретных соглашений, меморандумов и совместных заявлений на общую сумму более 3,5 миллиардов евро", - отметил вице-премьер-министр по восстановлению Украины, министр развития общин и территорий Украины Алексей Кулеба.

В частности, Минразвития:

подписало 5 соглашений на сумму эквивалентную более 370 млн евро ;

подписало 6 меморандумов на сумму около 379,3 млн евро ;

провозгласило 4 совместных заявления, 1 анонс о грантовом финансировании и получило 1 согласование о выделении средств на общую сумму 232,7 млн евро .

Дополнительно Минразвития подписало меморандум с МИД Италии относительно страхового покрытия до 100% для банков по экспортным кредитам на сумму до 1,5 млрд евро.

"Это открывает возможности смешанного финансирования проектов для громад - сочетание льготных кредитов и грантов, а также закупки итальянских товаров и услуг для восстановления", - пояснили в ведомстве.

Также в рамках конференции подписали 10 соглашений между ЕС и банками развития - для финансирования сфер восстановления, муниципальной инфраструктуры, энергетики, теплоснабжения, транспорта, поддержки бизнеса, на сумму 929,3 млн евро.

Кроме этого, министерство отдельно инициировало рассмотрение выделения 140 млн евро от Банка развития Совета Европы: 80 млн евро на компенсации переселенцам за утраченное жилье на ВОТ и 60 млн евро на льготные ипотечные кредиты по программе "Жилье для ветеранов".

Также в рамках URC2025 украинские громады и областные администрации подписали ряд партнерских соглашений с европейскими компаниями, регионами и организациями. Общая стоимость этих договоренностей на местном уровне достигает почти 200 млн долл.

Напомним:

Украина и Европейский инвестбанк (ЕИБ) подписали финансовое соглашение на 134 млн. евро для восстановления транспортной инфраструктуры.