Мінфін розповів, які зарплати отримують українські держслужбовці

Середній рівень оплати праці для апаратів центральних органів влади становив 53,3 тис. грн, для обласних та територіальних управлінь центральних органів — 31,5 тис. грн та 15,5 тис. грн відповідно.

Про це інформує Міністерство фінансів України.

На основі даних, отриманих від державних органів, Мінфін системно оновлює "дашборд" щодо оплати праці та чисельності працівників держорганів, місцевих держадміністрацій і органів судової влади.

Аналітичний інструмент оновлюється на основі щомісячних даних, зазначено у повідомленні.

Загальна чисельність працівників державних органів, щодо яких наведено дані про заробітну плату за січень 2026 року, становила 165,5 тис. осіб.

З них: 108,1 тис. осіб — у центральних органах влади (з територіальними органами), 23,2 тис. осіб — у місцевих державних адміністраціях, 34,2 тис. осіб — в органах судової влади.

"Середній рівень оплати праці у січні традиційно демонструє сезонне зменшення. Для апаратів центральних органів влади він становив 53,3 тис. грн, для обласних та територіальних управлінь центральних органів — 31,5 тис. грн та 15,5 тис. грн відповідно", – повідомляє міністерство.

Для обласних державних адміністрацій середній рівень оплати праці становив 24,1 тис. грн, для районних державних адміністрацій — 20,1 тис. гривень.

Нагадаємо:

За підсумками 2025 року фактична чисельність працівників державних органів зменшилася на 5,1 тис. осіб, або приблизно на 3% порівняно з 2024 роком — з 169,8 тис. до 164,7 тис. працівників.

Раніше повідомлялося, що упродовж п'яти років в Україні скоротили 66 тисяч вакансій у державній службі.

Раніше повідомлялося, що в Україні середня зарплата працівників державних органів влади центрального рівня у березні 2025 року зросла до 54,22 тис грн. У лютому вона становила 51,4 тис грн. Про це свідчать дані Міністерства фінансів.

Також раніше повідомлялося, що фактична кількість держслужбовців за результатами моніторингу кількісного складу державних службовців за перший квартал 2024 року становила 159 333 особи.

До того повідомлялося, що з 1 січня 2024 року уряд скоротить кількість вакансій державної служби майже на 20 тисяч, і це тільки на першому етапі.

Кабінет міністрів ухвалив постанову, яка у 2026 році під час воєнного стану обмежує виплати спеціальних пенсій, якщо їхній розмір перевищує 10 прожиткових мінімумів для непрацездатних осіб.