Норвегія й Німеччина виділяють €2 мільйони грантів на підтримку енергостійкості малого бізнесу України

У грудні стартує грантова програма з підтримки енергостійкості мікро та малих підприємств України, яка фінансується урядами Норвегії та Німеччини.

Про це повідомляє Міністерство фінансів України.

Програма передбачає надання підприємцям 2 млн євро на придбання енергоефективного виробничого обладнання, обладнання автономних джерел енергії та її зберігання, а також частково (10%) – на установку та обслуговування такого обладнання.

Реалізацію програми забезпечують німецька федеральна компанія Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) і Фонд розвитку підприємництва, пояснили у Мінфіні.

Зазначається, що грантова підтримка за програмою буде надаватися через чотири уповноважені банки: "Укргазбанк", "Ощадбанк", "Сенс Банк" та "Банк Львів".

Реалізація програми для підприємств відбуватиметься за двома компонентами:

І. Гранти для мікропідприємств до 10 000 євро без обов'язкового поєднання з банківськими кредитами. Водночас залучення кредитів для фінансування інвестиційних проектів цілком можливе;

ІІ. Гранти для малого підприємництва до 20 000 євро, що надаються у поєднанні з банківським кредитами. За умови успішної реалізації інвестиційного проекту мале підприємство отримує відшкодування у розмірі до 40% поточної заборгованості за кредитом, отриманим на їх фінансування.

"Для отримання гранту за програмою з підтримки енергостійкості представники мікро і малого бізнесу мають заповнити заявку на порталі Фонду розвитку підприємництва "Навігатор фінансової підтримки", в якій зазначити інформацію про показники діяльності підприємства та рівень споживання ним електроенергії.

Також необхідно визначити чіткі напрями використання коштів гранту, які не можуть змінюватись під час їх подальшого фінансування", – заявив голова правління Фонду розвитку підприємництва Андрій Гапон.