Норвегия и Германия выделяют €2 миллиона грантов в поддержку энергостойкости малого бизнеса Украины

В декабре стартует грантовая программа по поддержанию энергостойкости микро и малых предприятий Украины, финансируемая правительствами Норвегии и Германии.

Об этом сообщает Министерство финансов Украины.

Программа предусматривает предоставление предпринимателям 2 млн евро на приобретение энергоэффективного производственного оборудования, оборудования автономных источников энергии и ее хранения, а также частично (10%) – на установку и обслуживание такого оборудования.

Реализацию программы обеспечивают германская федеральная компания Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) и Фонд развития предпринимательства, пояснили в Минфине.

Отмечается, что грантовая поддержка по программе будет предоставляться через четыре уполномоченных банка: "Укргазбанк", "Ощадбанк", "Сенс Банк" и "Банк Львов".

Реализация программы для предприятий будет проходить по двум компонентам:

I. Гранты для микропредприятий до 10 000 евро без обязательного совмещения с банковскими кредитами. В то же время, привлечение кредитов для финансирования инвестиционных проектов вполне возможно;

II. Гранты для малого предпринимательства до 20 000 евро, предоставляемые в сочетании с банковскими кредитами. При успешной реализации инвестиционного проекта малое предприятие получает возмещение в размере до 40% текущей задолженности по кредиту, полученному на их финансирование.

"Для получения гранта по программе по поддержанию энергостойкости представители микро и малого бизнеса должны заполнить заявку на портале Фонда развития предпринимательства "Навигатор финансовой поддержки ", в которой указать информацию о показателях деятельности предприятия и уровне потребления им электроэнергии.

Также необходимо определить четкие направления использования средств гранта, которые не могут меняться при их дальнейшем финансировании", – заявил председатель правления Фонда развития предпринимательства Андрей Гапон.